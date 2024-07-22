«Завидовали и боялись». Стало известно, почему Запад ненавидит Россию

Журналист Боуз: Запад мечтает расчленить Россию, потому что боится ее и завидует

Фото: РИА «Новости»

Западные страны всегда боялись могущества России и завидовали ее бесконечным ресурсам, поэтому и мечтали уничтожить ее. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

По мнению Боуза, Запад веками мечтает «разорвать Россию на части» и «подчинить ее» себе.

«Украина стала просто еще одним коридором, чтобы попытаться сделать это вновь. И эта попытка снова провалилась», — заявил он.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, причем «намного быстрее, чем многие хотят видеть».

Его польский коллега Анджей Дуда ранее заявлял, что победа России на Украине может привести к полномасштабному боестолкновению с НАТО. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подавление России и нанесение ей стратегического поражения одной из целей НАТО.

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