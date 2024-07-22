Вучич заявил о подготовке Запада к войне с Россией

Вучич: Запад готовится к военному конфликту с РФ быстрее, чем многие думают

Фото: РИА «Новости»

Страны Запада готовятся к прямому вооруженному конфликту с Россией, но в данный момент они еще не готовы к прямому столкновению. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Pink.

«Ожидать, что они победят Россию, невозможно таким образом, как некоторые себе представляют. Это возможно, только если с президентом РФ Владимиром Путиным что-то произойдет», — пояснил он.

Также сербский лидер напомнил, что некоторые страны Запада предлагали разделить территорию России и ее ресурсы.

Вувич выразил уверенность, что в Европе «хотели бы воевать дистанционно, через кого-то другого». А сейчас она готовится к конфликту с Россией «намного быстрее, чем многие хотят видеть», резюмировал политик.

Ранее сербский президент назвал европейских политиков подобием бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля, которые забыли, что он делил зоны влияния в мире.

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