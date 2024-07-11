«Серьезная угроза». Шаги НАТО потребуют от России решений для сдерживания альянса

Шаги НАТО на саммите потребуют от России решений для сдерживания Североатлантического альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Российская сторона обязана глубоко проанализировать принятые решения и очень внимательно изучить текст декларации.

«Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это все потребует от нас продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что одна из главных целей НАТО — подавление России и нанесение ей стратегического поражения.

Декларация саммита НАТО отразила попытки альянса продемонстрировать главенство над другими странами, заявил политолог Юрий Светов.