Президент Польши не исключил войны НАТО с Россией в случае ее победы на Украине

Дуда: победа России на Украине может привести к войне с НАТО

Россия представляет наибольшую угрозу безопасности НАТО, в случае ее победы на Украине прямой военный конфликт будет очень близок. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью местной газете Wiadomosci .

«Россия представляет собой самую большую и прямую угрозу безопасности всего НАТО. Это не только вывод декларации по итогам саммита в Вашингтоне, но и твердое убеждение всех членов альянса», — заявил Дуда.

Он назвал движение Украины в сторону вступления в НАТО очень позитивным и необратимым процессом.

Дуда также выразил желание продемонстрировать, «что Запад не боится, что Запад прекрасно знает, во что играет Россия, и будет готов и сплочен, чтобы защитить себя от нападения».

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не угрожает НАТО, но будет готова дать адекватный ответ на попытки альянса продвигать «шкурные интересы» вблизи своих границ.