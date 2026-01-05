Завершилось первое заседание по делу Мадуро в США

Reuters: судья обязал Мадуро предстать перед судом 17 марта для слушания по делу

Судья Федерального окружного суда Манхэттена обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро предстать перед судом 17 марта для слушания по его делу. Об этом сообщило агентство Reuters .

Первое заседание суда над Мадуро прошло вечером 5 января в Нью-Йорке. Венесуэльского президента ознакомят с предъявленными обвинениями и предоставят возможность заявить о своей позиции. На первом заседании латиноамериканского политика представит бывший адвокат журналиста Джулиана Ассанжа Барри Поллок.

Суд согласился назначить посещение Мадуро консульскими работниками Венесуэлы. По мнению американских СМИ, слушания по делу Мадуро начнутся не ранее 2027 года.

Еврокомиссия отказалась осуждать гибель мирного населения в результате операции США в Венесуэле. В пресс-службе ЕК заявили, что пока не могут дать оценку действиям США.