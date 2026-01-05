ЕК назвала преждевременными правовые оценки действий США в Венесуэле

Еврокомиссия отказалась осуждать гибель гражданских лиц в результате операции США в Венесуэле. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью, ее процитировал ТАСС .

Она уточнила, что объединение пока не может дать оценку действиям Белого дома. По словам Пинью, власти США создали в Венесуэле «возможность для демократической передачи власти».

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на том же брифинге ответила на вопрос журналистов о том, как страны Европы относятся к пленению президента Венесуэлы Николаса Мадуро с точки зрения международного права. Она уточнила, что считает подобные оценки преждевременными.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас провела переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главной темой обсуждения стала ситуация в Венесуэле. Она подчеркнула, что объединение внимательно следит за происходящим в латиноамериканской стране. По ее словам, ЕС неоднократно называл Мадуро недостаточно легитимным лидером.