СМИ сообщили дату начала суда над Мадуро
Bloomberg: суд над Мадуро начнется не раньше 2027 года
Суд над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которого задержали спецслужбы США, начнется не раньше 2027 года. Такое предположение выдвинуло агентство Bloomberg.
На ближайшем заседании судья только установит график для обмена доказательствами и предварительных ходатайств. Защищать Мадуро будет адвокат Барри Поллак. Ранее он защищал журналиста Джулиана Ассанжа.
Заседание суда над президентской четой Венесуэлы состоялось вечером 5 января в Федеральном окружном суде Манхэттена. На предварительных слушаниях Мадуро ознакомили с предъявленными обвинениями. Возле здания суда в Нью-Йорке собрались толпы: кто-то в защиту Мадуро, кто-то — приветствуя задержание.