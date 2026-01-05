СМИ сообщили дату начала суда над Мадуро

Bloomberg: суд над Мадуро начнется не раньше 2027 года

Суд над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которого задержали спецслужбы США, начнется не раньше 2027 года. Такое предположение выдвинуло агентство Bloomberg .

На ближайшем заседании судья только установит график для обмена доказательствами и предварительных ходатайств. Защищать Мадуро будет адвокат Барри Поллак. Ранее он защищал журналиста Джулиана Ассанжа.

Заседание суда над президентской четой Венесуэлы состоялось вечером 5 января в Федеральном окружном суде Манхэттена. На предварительных слушаниях Мадуро ознакомили с предъявленными обвинениями. Возле здания суда в Нью-Йорке собрались толпы: кто-то в защиту Мадуро, кто-то — приветствуя задержание.