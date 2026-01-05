В Нью-Йорке начался суд над Мадуро: политику и его жене зачитывают обвинения

В Федеральном окружном суде Манхэттена стартовало заседание по делу захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Об этом сообщил телеканал CNN , отметив, что бронированный кортеж под усиленной охраной доставил подсудимых в здание суда.

Сначала состоится предварительное слушание, на котором Мадуро ознакомят с предъявленными ему обвинениями. Ему предоставят возможность заявить о своей позиции.

Далее судья должен убедиться, что Мадуро назначен адвокат защиты. Затем рассмотрят вопрос о залоге — CNN отмечает, что политику его вряд ли предоставят. Наконец, председатель процесса установит график рассмотрения дела.

Возле здания суда в Нью-Йорке собираются толпы людей. Они разделились на две группы: одни приветствовали поимку Мадуро, другие протестовали против нее.

Собравшиеся размахивают венесуэльскими флагами. Слышны выкрики: «Кто мы? Венесуэла! Чего мы хотим? Свободы!». Один из лидеров стоял с плакатом с надписью «Трамп — король». Другой человек держит плакат с надписью «Освободите наших политических заключенных в Венесуэле».