Защита границы или подготовка солдат? Что делают бойцы «Вагнера» в Белоруссии

Обученные бойцами ЧВК «Вагнер» силовики в Белоруссии готовы дать отпор украинским диверсантам. Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой рассказал ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, чем занимаются его коллеги в братской республике.

Он напомнил, что одна часть группировки ушла в Африку, другая — в Белоруссию. Бойцы находятся там уже год и три месяца. Луговой сообщил, что они обучают коллег из Союзного государства.

«Методично, системно занимаются подготовкой всех силовых структур. И МВД, и военных подразделений», — рассказал командир.

Луговой назвал бойцов ЧВК «Вагнер» лучшими педагогами. Он выразил уверенность, что благодаря сотрудничеству с ними белорусские службы дадут достойный отпор потенциальному противнику.

«Поэтому, думаю, что белорусские ребята уже готовы к возможной встрече. Я не исключаю», — сказал он.

Тему укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии обсудили участники заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко заключили договор о взаимных гарантиях безопасности и анонсировали размещение ракетного комплекса «Орешник».