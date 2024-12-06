«Орешник» появится в Белоруссии? Путин ответил на просьбу Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у российского коллеги Владимира Путина разместить в республике ракетные системы «Орешник». Тот в ответ назвал это возможным. Заявления главы двух стран сделали на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

Путин заявил, что комплексы будут поступать на службу в Россию и Белоруссию параллельно.

«К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск. Эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России. И параллельно начнем их размещение на территории Белоруссии», — сказал глава государства.

Говоря о сроках, он пояснил, что это случится во второй половине 2025 года. При этом объекты поражения с территории республики будет определять само белорусское военно-политическое руководство. Затраты на подготовку инфраструктуры окажутся минимальными, подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин и Лукашенко заключили договор о взаимных гарантиях безопасности двух государств. Соглашение позволяет использовать любые силы и средства, включая российское тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, чтобы отстаивать независимость и конституционный строй Союзного государства.