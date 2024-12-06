Россия и Белоруссия заключили договор о гарантиях взаимной безопасности

Путин и Лукашенко ратифицировали договор о взаимной безопасности

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о взаимных гарантиях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Документ вместе с концепцией безопасности Союзного государства утвердили по итогам заседания Высшего государственного совета объединения России и Белоруссии.

«Договор о гарантиях безопасности определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства», — заявил Путин в ходе своего выступления на заседании.

Он пояснил, что для этих целей стороны договорились задействовать все имеющиеся силы и средства, включая российское тактическое ядерное оружие, которое находится на территории Белоруссии.

Президент России в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства отметил серьезное углубление сотрудничества с Белоруссией в области обороны и безопасности. Он напомнил, что страны создали единые систему противовоздушной обороны и региональную группировку войск.