Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря проведут в Минске заседание Высшего госсовета Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Заседание приурочили к 25-летию Договора о создании Союзного государства.

С 1 марта 2025 года страны договорились отменить роуминг между двумя странами. Кроме того, туры из России в Белоруссию приравняют к внутренним, а НДС на турпоездки в пределах Союзного государства будет отменен.

В конце лета Путин подписал указ о награждении Лукашенко высшей российской государственной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Этот указ приурочили к 70-летию белорусского президента. Вручение состоялось в Кремле 9 октября.