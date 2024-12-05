Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря проведут в Минске заседание Высшего госсовета Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Заседание приурочили к 25-летию Договора о создании Союзного государства.
С 1 марта 2025 года страны договорились отменить роуминг между двумя странами. Кроме того, туры из России в Белоруссию приравняют к внутренним, а НДС на турпоездки в пределах Союзного государства будет отменен.
В конце лета Путин подписал указ о награждении Лукашенко высшей российской государственной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Этот указ приурочили к 70-летию белорусского президента. Вручение состоялось в Кремле 9 октября.
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