Запуск иранской ракеты по Израилю сняли на видео

Ракету неизвестного образца запустили с территории Ирана в направлении Израиля. Видео запуска опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин.
«Запуск чего-то нового», — написал он.
С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке иранская армия выпустила в сторону Израиля 400 баллистических ракет. В результате ударов погибли 24 человека и 804 пострадали.
Ранее советники президента Дональда Трампа заявили, что ближайшие 48 часов станут решающими для ирано-израильского конфликта. Главу Белого дома разочаровало нежелание Ирана идти на немедленные уступки, и он предупредил о последнем ультиматуме. Если иранские власти не согласятся на условия США, то Трамп может прибегнуть к военному воздействию.
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