Последний ультиматум. Трамп допустил удар по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские силы могут нанести удары по ядерным объектам Ирана. Он заявил, что выступает с последним ультиматумом к иранским властям, сообщило Sky News.

«Я могу нанести удар по иранским ядерным объектам, могу этого и не сделать. У Ирана много проблем, и он хочет вести переговоры», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что Иран остался беззащитным перед возможной атакой США. По его словам, небо над страной находится полностью под контролем США, ведь «у них нет никакой системы ПВО».

Американский лидер допустил, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке может произойти «еще много плохого». Сейчас, как отметил Трамп, Тегеран идет на контакт с Вашингтоном.

Ранее лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что его страна победит в конфликте с Израилем. Также он пригрозил более разрушительными атаками в случае возможного участия в нем США.