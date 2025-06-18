Трамп устал. Ближайшие двое суток станут решающими для Ирана

Президента США Дональда Трампа разочаровало нежелание Ирана немедленно пойти на уступки. Его военные советники заявили, что ближайшие сутки-двое станут решающими в конфликте на Ближнем Востоке, сообщил телеканал ABC News .

Встреча Трампа с советниками в Ситуационном центре Белого дома прошла 17 июня. Они дали понять, что следующие 24–48 часов имеют решающее значение для определения перспектив дипломатического разрешения кризиса. Если станет ясно, что Иран не готов к переговорам, то президент может прибегнуть к военному воздействию.

Американские переговорщики рассчитывают, что находясь в слабой позиции, персы вернутся за стол переговоров и согласятся на полный отказ от обогащения урана. Если это случится, то встреча на высоком уровне под руководством спецпосланника Стива Уиткоффа и вице-президента Джей Ди Вэнса состоится уже на этой неделе.

Ирану придется поторопиться, ведь терпение Трампа, по информации инсайдеров, на исходе. Он разочарован неспособностью республики дать Белому дому немедленные ответы и готов доказать, что не блефует.

Пентагон уже направил дополнительные самолеты и второй авианосец для защиты 40-тысячного американского контингента на Ближнем Востоке. Теперь главный вопрос заключается в том, задействуют ли США бомбардировщики-невидимки B-2, способные нести бомбы для уничтожения подземного ядерного объекта на иранском заводе по обогащению топлива.

Таким образом подтвердилась теория об индексе пиццы. В Белом доме действительно прошли напряженные обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.