С начала обострения конфликта Ирана и Израиля погибли 24 человека

Гендельман: Иран пустил по Израилю 400 ракет с начала обострения конфликта

С 13 июня иранская армия выпустила в сторону Израиля 400 баллистических ракет. Об этом в Telegram-канале заявил советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

«С момента начала операции [по Израилю] выпущено около 400 баллистических ракет, запущены сотни беспилотников, зафиксировано примерно 40 мест падения боеприпасов», — написал он.

По словам Гендельмана, в результате ударов погибли 24 человека, 804 пострадали.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военное противостояние Ирана и Израиля не просто ведет к эскалации, а грозит всему миру, потому что удары наносят по ядерным и атомным объектам.

До этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи в соцсетях оставил многозначительное послание. Он предупредил, что «начинается битва», при этом никаких пояснений не дал.