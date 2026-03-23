Благодаря тому, что мир стал многополярным, конфликт в Иране пошел по неожиданному для коллективного Запада сценарию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом на встрече с военнослужащими в Центральном доме российской армии, сообщил ТАСС .

По ее словам, мир мог бы развиваться по двум сценариям. Первый заключался в многополярности, при которой центры силы формируются в разных частях, исходя из экономических, геостратегических, военно-политических и других возможностей. Захарова назвала такой вариант предпочтительным.

Второй выглядел, как доминирование сильнейшего. Представитель МИД России заявила, что он противоестественный.

«В результате, я абсолютно уверена, что первый процесс это то, к чему мир не придет, а то, что уже является частью движения в этом направлении. Ситуация сегодня в регионе Ближнего Востока развивается не по тому сценарию, который изначально был ими объявлен и продекларирован», — сказала Захарова.

Ранее США объявили пятидневное перемирие с Ираном. Войска приостановят удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре.