Доцент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Сидоров в беседе с URA.RU объяснил причины увеличения количества вооруженных конфликтов в современном мире.

По мнению ученого, обострение конфликтов стало неизбежным следствием установления после окончания холодной войны однополярного мирового порядка, возглавляемого Соединенными Штатами Америки. Этот порядок, получивший название «вашингтонского», привел к доминированию одной сверхдержавы, что вызвало недовольство ряда стран.

Сидоров подчеркнул, что именно концепция многополярного мира, активно продвигаемая Россией и Китаем посредством укрепления стратегических связей и экономических союзов, а также усиление влияния организаций типа БРИКС и ШОС, становятся основой формирования нового международного устройства.