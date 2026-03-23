Трамп объявил о пятидневном перемирии с Ираном

Трамп объявил о приостановке ударов по энергосистеме Ирана на пять дней

Военные США остановят удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social объявил президент Дональд Трамп .

Он подчеркнул, что принял такое решение после двух дней переговоров с делегацией Исламской Республики.

«Я отдал приказ военному министерству заморозить все удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней в зависимости от успеха текущих встреч и обсуждений», — написал Трамп.

Президент США добавил, что возобновившийся диалог оказался продуктивным и ведет к полному и безоговорочному прекращению огня на Ближнем Востоке.

Иранское агентство NAYA со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Исламской Республики опровергло переговоры с американской стороной.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Трамп своим заявлением пытается стабилизировать мировые энергетические рынки. Он добавил, что Иран не собирается прекращать боевые действия и открывать Ормузский пролив для танкеров стран-агрессоров.

Президент США не в первый раз отменяет свои угрозы в адрес Ирана после прекращения движения судов через Ормузский пролив.

В первой половине марта он анонсировал усиление военных ударов в 20 раз по целям на территории Исламской Республики в случае дальнейшей блокады акватории. После почти двух недель доступ судов к Ормузскому проливу все еще закрыт.