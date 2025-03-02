Западные лидеры прибыли в Лондон на посвященный Украине саммит

Лидеры стран Евросоюза, представители НАТО и Турции прибыли в Лондон на саммит для решения вопроса о дальнейшей поддержке Украины. Как сообщил телеканал Al Jazeera , в переговорах примет участие украинский лидер Владимир Зеленский, который прилетел в Великобританию после перепалки с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча пройдет в особняке Ланкастер Хаус. Гостей уже встретил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По данным телеканала, общего заявления участники встречи принимать не будут. Вместо этого Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц выступят с заявлениями перед журналистами. Планируется, что саммит завершится через два часа.

Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Великобритании получил обещание военной помощи почти на три миллиарда евро.

Президент Франции объявил, что на саммите Евросоюза 6 марта лидеры государств рассмотрят вопрос об увеличении финансовой и военной поддержки Украины, которую он оценил в сотни миллиардов евро.

По словам Стармера, вместе с Макроном и Зеленским он начнет работать над планом по прекращению боевых действий на Украине, который позже представят для обсуждения с США.

Усиление поддержки со стороны Евросоюза началось после устроенной украинским лидером Владимиром Зеленским перепалки с Трампом в ходе переговоров в Белом доме. Конфликт закончился срывом всех планов и изгнанием Зеленского из администрации американского лидера.