Великобритания и Франция представят США план по урегулированию на Украине

Великобритания и Франция вместе с киевским режимом начнут работать над планом по прекращению боевых действий на Украине, а затем представят его США. Об этом в эфире телеканала BBC сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.

«Вместе с Францией Великобритания и, вероятно, рядом других стран будет работать над планом по прекращению боевых действий с Украиной. Затем мы обсудим это с США», — сказал он.

Днем ранее Стармер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Великобритания продолжит поддерживать страну столько, сколько потребуется.

Визит главы киевского режима в Лондон планировался заранее и не связан с неудачным американским турне Зеленского. В Белом доме 28 февраля состоялись его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Беседа прошла на повышенных тонах, стороны не подписали соглашение о редкоземельных металлах и разошлись.