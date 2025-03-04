Западные чиновники раскрыли, как долго Украина сможет продержаться без военной помощи США

После прекращения американской военной помощи Вооруженные силы Украины смогут поддерживать нынешний темп боевых действий максимум до начала лета. Об этом заявили источники телеканала CNN среди западных чиновников.

«Украина, вероятно, сможет поддерживать нынешний темп боевых действий в течение нескольких недель — возможно, до начала лета», — сообщило издание.

Подобные прогнозы сделал и старший советник Центра стратегических и международных исследований США Марк Кансиан. По его мнению, Украина ощутит последствия этого решения американских властей «в течение двух-четырех месяцев».

Представитель Пентагона заявил о приостановке военной помощи Украине 4 марта. США отменили поставки на нужды ВСУ оружия, которое уже находится в пути или ожидает отправки в транзитных зонах. Решение будет действовать до тех пор, пока Трамп не увидит желание украинских властей заключить мирное соглашение.

В Кремле заявили, что приостановка поставок из США может изменить позицию Украины, а в Раде решение американских властей назвали «катастрофой» и призвали Зеленского извиниться перед Трампом.