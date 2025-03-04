В Кремле прокомментировали приостановку военной помощи Украине от США

Песков: приостановка поставок оружия из США может сподвигнуть Украину к миру

Приостановка поставок военной помощи из США может изменить позицию Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

«Если это соответствует действительности, то это решение, которое в действительности может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», — отметил он.

Решение президент США Дональд Трамп принял после встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Оно будет действовать, пока киевский режим не продемонстрирует приверженность урегулированию конфликта.

По мнению журналистов телеканала Fox News, на это повлиял и вице-президент Джей-Ди Вэнс, которого вывели из себя ухмылки Зеленского, закатывания глаз и качание головой.

Ранее Трамп на обвинения в симпатиях к России заявил, что не принес ей «ничего, кроме горя», и напомнил, что при нем вводились санкции, а Украина получала оружие.