Журналист Боуз удивился месту Украины в рейтинге сильнейших армий мира

Украина, которую НАТО снабжает мощными вооружениями, занимает только 20-е место в рейтинге самых мощных армий стран мира Global Firepower. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети Х.

«Россия заняла второе место из 145 в рейтинге Global Firepower. Посмотрите, где Украина после сотен миллиардов военной помощи?» — написал Боуз.

Журналист задался вопросом, куда на самом деле уходят средства стран-союзников киевского режима.

Global Firepower представляет собой глобальный рейтинг, который обновляют ежегодно. При его составлении учитывают более 60 критериев. Среди них: финансовая стабильность в стране, географическое положение, логистические возможности и другие параметры.

Согласно данным на 2024 год, первое место в рейтинге 145 сильнейших армий мира досталось армии США. Вооруженные силы России занимают вторую строчку, за ними идет Народно-освободительная армия Китая. Третье и четвертое место у Индии и Южной Кореи.