Россия разделила второе место с Китаем в рейтинге сильнейших армий мира

Россия и Китай разделили второе место в ежегодном рейтинге сильнейших армий мира. Таблицу опубликовали на сайте Global Firepower .

Судя по рейтингу на 2025 год, первое место в мире занимают США. В топ-10 также вошли Индия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Последнее, 145-е место в списке заняли Вооруженные силы Бутана.

«Под давлением западных санкций и перед лицом расширяющегося Североатлантического альянса Россия продолжает наращивать усилия на востоке Украины. Ее поддерживают союзники в лице Северной Кореи, Ирана и Китая», — указали авторы сайта.

Год назад в том же рейтинге Россия также заняла второе место. При составлении списка учитывают более 60 факторов — от численности армии и ее финансирования до размеров государства и логистических возможностей.