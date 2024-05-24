Полянский: союзники Киева пребывают в панике из-за успехов ВС России на поле боя

Союзники Украины находятся в панике из-за текущей ситуации на поле боя, а звучащие на Западе высказывания о допустимости ударов по территории России нужно оценивать психиатрам. Об этом РИА «Новости» заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы не отслеживаем отсюда такие вопросы. На мой взгляд, необходимо быть психиатром или врачом, чтобы их отслеживать. Мы же для этого недостаточно квалифицированы», — сказал он.

Дипломат назвал очевидной панику на Западе в свете успехов российских военных на поле боя.

«Лидер киевского режима Владимир Зеленский не приносит обещанных результатов, а украинцы не хотят воевать», — добавил Полянский.

Ранее западные СМИ, чтобы Украина попросила у США разрешение наносить удары американским оружием по целям на территории России. Представитель МИД Мария Захарова предлагала Штатам атаковать собственное посольство в Москве.