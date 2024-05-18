Украина попросила у США разрешения бить по российской территории | 360°

Мир 18 мая 2024, 03:06 Украина попросила у США разрешения бить по российской территории WSJ: власти Украины попросили у США разрешения наносить удары по России РИА «Новости»

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Власти Украины обратились к США с просьбой снять ограничение на использование американского оружия для ударов по территории России. Об этом написало издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, в том числе, в Пентагоне.

«Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев может нанести удар собственным оружием. Они также попросили США снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России», — сказано в статье.

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По данным издания, украинские власти сделали запрос на прошлой неделе, сейчас его рассматривают.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поощряют Украину наносить удары по российской территории американским оружием. По словам чиновника, в этом вопросе политика Соединенных Штатов не изменилась.