Захарова предложила США ударить по американскому посольству в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв американского конгрессмена Майкла Маккола разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории. По словам дипломата, в первую очередь пострадает посольство США.

«Публикую для Майкла Маккола адрес „российской глубинки“, по которому надо отработать в первую очередь: Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строение 1-9», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что там находится посольство США. Дипломат добавила, что российский МИД может предоставить детализацию по автопарку американских дипломатов для уточнения целей.

Ранее конгрессмен-республиканец Майкл Маккол показал госсекретарю Энтони Блинкену карту России с зоной поражения ракетами ATACMS. Он призвал власти США снять запрет на использование американского оружия для ударов по российской территории.