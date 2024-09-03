Запад уличили в воровстве молдавского языка

Захарова: Запад подло повел себя по отношению к Молдавии

Фото: РИА «Новости»

Страны Запада «украли» у Молдавии ее язык, тем самым показав беспрецедентную степень подлости и низости. Об этом на международном форуме «Лидеры Евразии» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

Она напомнила, что Молдавии навязали румынский язык.

«Это притом что молдавский язык старше румынского. Это исторически доказано», — подчеркнула дипломат.

Также Захарова отметила, что ранее разговаривала с представителями гражданского общества и журналистами из Молдавии и узнавала их мнение о происходящем. По ее оценке, Запад постоянно обманывает молдавских жителей, пользуясь их миролюбием. Она призвала народ Молдавии «пробудиться» и дать отпор западным государствам.

Ранее депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский предположил, что страна может превратиться в «евроокраину». Он объяснил, что Молдавия слепо взяла курс на евроинтеграцию вопреки своим интересам.

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