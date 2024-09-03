Страны Запада «украли» у Молдавии ее язык, тем самым показав беспрецедентную степень подлости и низости. Об этом на международном форуме «Лидеры Евразии» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости» .

Она напомнила, что Молдавии навязали румынский язык.

«Это притом что молдавский язык старше румынского. Это исторически доказано», — подчеркнула дипломат.

Также Захарова отметила, что ранее разговаривала с представителями гражданского общества и журналистами из Молдавии и узнавала их мнение о происходящем. По ее оценке, Запад постоянно обманывает молдавских жителей, пользуясь их миролюбием. Она призвала народ Молдавии «пробудиться» и дать отпор западным государствам.

Ранее депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский предположил, что страна может превратиться в «евроокраину». Он объяснил, что Молдавия слепо взяла курс на евроинтеграцию вопреки своим интересам.