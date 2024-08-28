Курс на евроинтеграцию приведет Молдавию к возможности стать евроокраиной. Республика уже потеряла поставки газа из России по низким ценам, сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский.

«Курс на ЕС ведет только к одному: стать нищей евроокраиной, до которой никому нет дела. Мы обязаны сказать „нет“ на референдуме», — написал он.

Суходольский отметил, что республика потеряла поставки газа из России по низким ценам, но при этом начала его покупать у «хорошей» Европы. Теперь жители страны платят за газ кратно дороже.

Депутат напомнил, что цены на газ на европейском рынке отличаются неустойчивостью и постоянно растут. На это влияют политические и экономические обстоятельства, которые «не по карманам Молдавии».

МИД РФ ранее обратился в властям Молдавии не предпринимать шагов для эскалации украинского кризиса, чтобы не стать его непосредственным участником.