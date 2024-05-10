Запад предупредили о последствиях отправки войск на Украину | 360°

Мир 10 мая 2024, 20:27 Запад предупредили о последствиях отправки войск на Украину Пушков: Западу лучше не направлять войска НАТО на Украину РИА «Новости»

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Страны Запада должны осознать последствия отправки своих военных на Украину. Свое мнение в Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.

«Последствия такой отправки необходимо до конца осознать руководителям тех стран Запада, которые <…> все еще задумывают отправку национальных контингентов. Лучше этого не делать», — написал он.

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По мнению Пушкова, генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением об отсутствии планов посылать войска альянса на Украину после планов России провести учения по применению нестратегического ядерного оружия.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее признал, что в рядах ВСУ находятся солдаты военно-политического блока НАТО. При этом он заявил, что это наблюдатели и инженеры.