Туск признал, что на Украине есть военные НАТО | 360°

Мир 09 мая 2024, 17:46 Туск признал, что на Украине есть военные НАТО Rafal Klimkiewicz / Global Look Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине находятся солдаты военно-политического блока НАТО. Таким образом политик ответил на вопрос о помощи Киеву. Его слова привело РИА «Новости».

«НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат», — сказал Туск.

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По словам главы польского правительства, это наблюдатели и инженеры. Туск не стал уточнять, о военнослужащих каких стран альянса идет речь. Он также не указал их число.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не планирует отправлять своих военных на Украину. Он подчеркнул, что власти страны просили не об этом, а о передаче наступательных вооружений.

Официально об отказе от ввода войск на Украину должны объявить на июльском саммите НАТО в Вашингтоне.