Столтенберг опроверг отправку войск НАТО на Украину | 360°

Мир 09 мая 2024, 10:38 Столтенберг опроверг отправку войск НАТО на Украину Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину, а только вооружения РИА «Новости»

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Руководство военно-политического блока НАТО не собирается отправлять свои войска на Украину. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его слова привело издание Repubblica.

«НАТО не намерен напрямую участвовать в конфликте», — сказал Столтенберг.

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Он указал, что у альянса две задачи — оказать поддержку Украине и не допустить распространения конфликта за пределы страны. Столтенберг подчеркнул, что украинские власти не просили отправлять войска. В Киеве рассчитывали получить боеприпасы и наступательную артиллерию, отметил генсек.

В НАТО считают «российскую ядерную риторику» безрассудной. Никаких изменений в политике альянса в отношении России нет, подытожил Столтенберг.

Ранее Минобороны объявило о подготовке к маневрам с применением нестратегического ядерного оружия.