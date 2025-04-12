«Закрыли окно картоном». Освобожденный в Тунисе россиянин назвал причину ареста

Туристов из России арестовали в Тунисе за картонку вместо занавески на окне

Российских туристов задержали в Тунисе из-за того, что они закрыли окно картонкой вместо занавески. Об этом РИА «Новости» рассказал один из освобожденных россиян.

«Мы ничего не нарушали, никаких законов… и потом уже нам сказали, в чем наше нарушение — у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном», — сказал он.

Он добавил, что кто-то из местных жителей обратился в полицию, посчитав это очень опасным. На этом основании российских туристов и задержали.

Ранее один из вернувшихся в Москву россиян рассказал, что им пришлось выживать в тунисской тюрьме. По его словам, им не давали денег и нормальной еды, условия содержания были невыносимыми.

Власти Туниса освободили российских туристов 11 апреля. В тот день они вылетели двумя группами в Москву.