В Тунисе освободили 11 россиян, задержанных в ноябре 2024 года

В Тунисе следственный судья решил освободить 11 россиян, задержанных в ноябре 2024 года. Об этом сообщила местная радиостанция Mosaique FM со ссылкой на осведомленный источник.

«Следственный судья столичного управления по борьбе с терроризмом принял решение освободить группу задержанных россиян, которые были арестованы в изолированной военной зоне в районе Хайдра в провинции Кассерин», — заявил источник радиостанции.

Посольство РФ в Тунисе пока не прокомментировало информацию.

Россиян заподозрили в присоединении к террористической организации и шпионаже в пользу иностранного государства. Туристов из РФ решили освободить после серии расследований, доказавших их непричастность к терроризму.

В конце января посольство России в Тунисе сообщало, что россиян распределили по пяти тюрьмам — «Морнагия», «Белли», «Бордж Аль-Амри», «Удна» и «Манубы».

Россиянам предоставили адвоката и переводчика, обвинение им предъявлено еще не было. Кроме того, задержанные не жаловались на нарушение своих прав или условия содержания.