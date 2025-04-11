Освобожденные в Тунисе россияне покинут страну двумя группами 11 апреля

Освобожденные в Тунисе 11 россиян покинут страну 11 апреля, они уже находятся в аэропорту. Об этом РИА «Новости» сообщил их адвокат Альфа Хаджри.

«Российские граждане находятся сейчас в аэропорту и покинут страну», — заявил он журналистам.

До этого в российском посольстве в Тунисе сообщили, что освобожденные россияне скоро покинут страну двумя группами. Они находятся в приподнятом настроении. Консульские сотрудники помогли оформить документы для выезда.

Вчера тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что суд решил освободить 11 россиян. В ноябре 2024 года их задержали в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму.

При этом обвинения российским гражданам так и не предъявили. Решение об освобождении судьи приняли после расследования, которое доказало, что они ни в чем не виноваты.