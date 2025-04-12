Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о невыносимых условиях содержания

Один из прибывших в Москву из Туниса россиян рассказал, что условия содержания в тюрьме были невыносимыми и приходилось выживать. С освобожденными беседовало РИА «Новости» .

«Очень тяжело нам там было находиться, были невыносимые условия. Нам не давали нормально питаться, не давали денег, можно сказать, что мы выживали», — сказал собеседник агентства.

Россияне сообщили, что получили у полиции Туниса разрешение на пребывание там, где позднее их задержали. Они отметили, что в участке проверили их документы и сказали, что туристы имеют право там гулять.

Часть освобожденных в Тунисе прибыла в Шереметьево в субботу. Ранее тунисская радиостанция сообщила об освобождении 11 граждан России. В ноябре 2024 года их задержали в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, но обвинения так и не предъявили.