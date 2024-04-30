«Законные потребности». США пообещали поддерживать Украину в любых условиях | 360°

Мир 30 апреля 2024, 19:26 «Законные потребности». США пообещали поддерживать Украину в любых условиях Кирби: США будут поддерживать Украину вне зависимости от исхода боевых действий Pxhere

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Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину все зависимости от исхода конфликта. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщило РИА «Новости».

«У Украины по-прежнему будет протяженная граница с Россией, и у них по-прежнему будут законные потребности в сфере безопасности», — заверил Кирби.

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Штаты будут поддерживать союзника вне зависимости от исхода боевых действий.

Однако у Украины пошатнулось доверие к странам-союзникам из-за недопоставок оружие. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Руководство НАТО видит последствия собственных невыполненных обещаний по военной помощи республике.

Как заметил автор Telegram-канала «Голос Мордора», на Западе остро не хватает денег для спонсирования Украины, поэтому страны так хотят конфисковать замороженные российские активы. Однако деньги по итогу могут достаться не Украине или даже Европе, а Штатам.