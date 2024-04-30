«Концов найти не смогут». Деньги для Украины присвоят США | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 15:18 «Концов найти не смогут». Деньги для Украины присвоят США Блогер «Голос Мордора»: Украине в любом случае не достанутся российские деньги Freepik

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На Западе перестало хватать денег для Украины, потому так кстати пришлась идея конфисковать замороженные российские активы. Но в итоге, скорее всего, ни Украина, ни даже Европа их не получат — все достанется США. Таким мнением поделился в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Среди западных экспертов-ястребов начала активно прокачиваться тема, что никаких пакетов помощи от США и Евросоюза Украине все равно не хватит, потому что нужно намного больше, и деньги эти найти очень сложно. Но и [конфликт] останавливать не хочется, да и пан решил стать царицею морскою и аппетит у него, похоже, только разыгрался. А посему предлагается гениальный вариант — все-таки конфисковать у России замороженные 320 миллиардов и финансировать Украину ими. Мол, этого хватит аж до 2028 года.

Попытка покрыть издержки

Илон Маск уже возмутился, назвав такое предложение «безумием», которое сделает [конфликт] бесконечным. Но вот тут Илон немного неправ. То, что это безумие — безусловно. А вот то, что [конфликт] будет бесконечным — большая ошибка. И это даже не потому, что Россия кратно сильнее Украины, а сейчас по военному потенциалу вполне сравнима с Западом, а потому, что Украине этих денег либо не достанется вообще, либо она получит какие-то жалкие проценты от них. Все ровно так же, как и с той военной помощью, которая выделяется сейчас.

Вполне вероятно, что на Западе наконец-то осознали, что проект «Украина» обречен, а в него вложены средства. И на Западе не любят выходить из проектов без прибыли, даже выход в ноль их не устраивает. И поэтому план конфискации российских замороженных активов на поддержку Украины является не чем иным, как вариантом покрыть собственные издержки и остаться пусть с небольшой, но прибылью.

Деньги можно просто украсть и распылить по разным фондам и программам, причем необязательно это делать на самом деле, достаточно будет документов, по которым будет видно, что они ушли на Украину. А сама Украина рухнет, и спрашивать там будет не с кого. Были деньги, но куда-то пропали, исчезли. И никто концов найти не может.

Но самое смешное то, что Европа, где находится основная часть денег, с них тоже ничего не поимеет. Потому что все хапнут американцы.