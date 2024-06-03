Закон об иноагентах в Грузии вступил в силу

В Грузии вступил в силу закон «О прозрачности иностранного влияния». Председатель парламента Шалва Папуашвили подписал его 3 июня, сообщил телеканал Mtavari .

«Сегодня я подписал закон о прозрачности иностранного влияния, главная цель этого закона — доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству», — объявил политик.

Закон об иноагентах опубликуют в «Законодательном вестнике» на следующий день. Затем Минюст в течение двух месяцев разработает все подзаконные нормативные акты и запустит сайт — реестр. Все организации, которые получали более 20% своего финансирования из иностранных источников, обяжут зарегистрироваться в системе и задекларировать финансы за 2023 год.

Рассмотрение законопроекта сопровождалось массовыми митингами с задержаниями протестующих и стычками с полицией. Президент Саломе Зурабишвили наложила вето, но 28 мая грузинский парламент отменил его.