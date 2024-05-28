Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Грузинский парламент преодолел вето Зурабишвили на закон об иноагентах

Фото: РИА «Новости»

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Голосование прошло в ходе пленарного заседания, которое транслировали на сайте высшего законодательного органа страны.

Для преодоления запрета главы государства на принятие законопроекта депутатам нужно было набрать большинство голосов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Зурабишвили в измене родине. По его словам, в стране удалось сохранить мир вопреки действиям нынешнего президента и единству народа.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил мнение, что западные страны намерены совершить переворот в Грузии.По его словам, подтверждением этому стало участие глав МИД ряда иностранных государств на акции протеста против принятия закона об иноагентах.

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