Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Голосование прошло в ходе пленарного заседания, которое транслировали на сайте высшего законодательного органа страны.
Для преодоления запрета главы государства на принятие законопроекта депутатам нужно было набрать большинство голосов.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Зурабишвили в измене родине. По его словам, в стране удалось сохранить мир вопреки действиям нынешнего президента и единству народа.
Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил мнение, что западные страны намерены совершить переворот в Грузии.По его словам, подтверждением этому стало участие глав МИД ряда иностранных государств на акции протеста против принятия закона об иноагентах.