Журналист Боуз: западные СМИ три года лгали, что России нечем воевать

Западные СМИ последние три года распространяли дезинформацию о проблемах российской армии в зоне проведения спецоперации. Об этом в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Три года назад они говорили вам, что „у России заканчиваются ресурсы“, что они воюют лопатами и используют микроволновки и посудомоечные машины для производства оружия», — отметил Боуз.

Журналист отметил, что западным медиа нельзя доверять, потому что единственное, что они умеют делать — это лгать.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что Россия серьезно опережает страны Запада по уровню развития систем вооружений. Он заявил, что Москва «в любом случае получит то, чего она хочет».