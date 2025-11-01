Бывший аналитик ЦРУ назвал главное преимущество России над Западом

Россия значительно опережает западные страны по уровню развития систем вооружений. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Дизена .

«Говоря о системах вооружения, найдите мне хоть одну область, о которой Запад мог бы сказать: „Ого, мы лучше русских“. Нет ни одной такой области, ни одной!» — сказал он.

Он добавил, что Москва «в любом случае получит то, чего она хочет».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной силовой установкой, мощность которого, по его словам, значительно превышает показатели ракеты «Сармат».

Кроме того, 26 октября глава государства заявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и неограниченной дальностью полета. Как докладывал начальник Генштаба Валерий Герасимов, ракета преодолела расстояние в 14 тысяч километров, продемонстрировав способность обходить системы противовоздушной и противоракетной обороны.