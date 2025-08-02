Заявление Трампа о подлодках связали с «Князем Пожарским»

Сенатор Джабаров: решение Трампа о подлодках связано с «Князем Пожарским»

Решение президента США Дональда Трампа передислоцировать две атомные подводные субмарины связано со спуском на воду новейшей отечественной подлодки «Князь Пожарский». Об этом РБК сообщил сенатор Владимир Джабаров.

«Наверное, это реакция на спуск на воду крейсера „Князь Пожарский“. Если считают, что это нас напугает, то заблуждаются», — заявил он.

Политик подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а лишь повышает боеготовность и обороноспособность.

«Думаю, постепенно отношения будут нормализовываться, потому что тяжело стабильно поддерживать мир на планете без нормализации отношений двух великих держав», — заключил он.

Ранее Трамп объявил, что две американские подводные лодки передислоцируются ближе к территории России. Также он подчеркнул готовность США к вероятной ядерной войне.

В ночь на 2 августа атомоход «Князь Пожарский» встал на боевое дежурство. Подлодка войдет в группировку крейсеров стратегического назначения. В церемонии поднятия флага над АПЛ принимал участие президент Владимир Путин.