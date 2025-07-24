Путин принял участие в церемонии поднятия флага над крейсером «Князь Пожарский»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский» в Северодвинске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия», — сказал глава государства.

«Князь Пожарский» построен по модернизированному проекту 955А «Борей-А» и относится к четвертому поколению атомных подлодок. Крейсер отличается повышенной маневренностью, акустической малозаметностью и оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Как сообщил Путин на совещании по стратегии развития подводных сил ВМФ, в ближайшие годы морские ядерные силы России пополнятся еще четырьмя подлодками проекта «Борей-А».

Ранее сообщалось, что в ходе визита в регион Путин встретится с губернатором Александром Цыбульским.