Новейший атомный крейсер России встал на боевое дежурство

Новейший российский ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» прибыл на главную базу подводных сил Северного флота — Гаджиево. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Согласно докладу командира крейсера, задачи межбазового перехода экипаж судна выполнил в полном объеме.

«Материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении.

По словам командующего подводными силами Северного флота Анатолия Коваленко, «Князь Пожарский» войдет в основной состав морских стратегических ядерных сил России.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал придвинуть американские атомные подлодки ближе к России. В Пентагоне не смогли объяснить слова лидера Штатов.