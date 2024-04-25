Заявление о подготовке атаки беспилотников на Минск оценили в Литве | 360°

Мир 25 апреля 2024, 19:01 Заявление о подготовке атаки беспилотников на Минск оценили в Литве Офицер Цюнис: заявления об атаке на Белоруссию — дезинформация на 99%

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Заявления о вероятной атаке беспилотных летательных аппаратов на Минск из Литвы является на 99% дезинформацией. Об этом порталу LRT сказал представитель стратегической коммуникации литовский армии майор Гинтаутас Цюнис.

«Это дезинформация на 99%. Чтобы Литва совершила атаку беспилотника на Белоруссию — нонсенс, я не нахожу другого слова», — заявил он.

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Ранее в четверг руководитель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что силовики республики предотвратили удары беспилотниками по объектам в Минске. По его словам, дроны были запущены с территории Литвы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страны Прибалтики и Польши отдали свою территорию Западу для создания опорных пунктов для атак на восточном направлении. Он пригрозил, что республика даст молниеносный ответ из всех видов оружия в случае нападения на нее.