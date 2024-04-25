Лукашенко пригрозил мгновенным ответом в случае нападения на РФ и Белоруссию | 360°

Мир 25 апреля 2024, 14:16 Лукашенко пригрозил мгновенным ответом в случае нападения на РФ и Белоруссию Лукашенко: Белоруссия готова защитить себя при агрессии извне РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия дадут мгновенный ответ всеми видами оружия в случае нападения на их территорию. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко во время обсуждения новой военной доктрины страны на Всебелорусском народном собрании. Его слова передала «Белта».

Президент выразил надежду, что для конфликта с Западом не дойдет, поскольку там понимают: ответ будет серьезный.

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«Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не хотим войны. Надо мирно жить, мы не хотим ни с кем воевать», — отметил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия готова защитить себя. Военнослужащие республики «станут Брестской крепостью», чтобы сохранить свою землю, подытожил лидер страны.

Ранее Лукашенко заявил, что не планирует проводить мобилизацию в республике, несмотря на агрессивную риторику со стороны Запада.