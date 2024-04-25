КГБ Белоруссии предотвратило удары по Минску запущенными из Литвы дронами | 360°

25 апреля 2024, 18:14
КГБ Белоруссии предотвратило удары по Минску запущенными из Литвы дронами
Силовики в Белоруссии пресекли удары БПЛА по Минску со стороны Литвы
Белорусские силовики предотвратили удары беспилотниками по объектам в Минске. Дроны были запущены со стороны Литвы, заявил глава КГБ республики Иван Тертель. Его слова привело РИА «Новости».
«КГБ при взаимодействии с коллегами из других силовых структур предотвратили нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах», — рассказал руководитель ведомства.
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По его словам, силовики продолжают эту работу. Тертель пояснил, что радикалы изготавливают беспилотники для ударов по Белоруссии в Литве и Польше. Оперативную информацию об этом глава КГБ раскрывать не стал.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и прибалтийские государства разрешили использовать свою территорию для организации атак на республику. Он подчеркнул, что на Западе Белоруссию и дружественную ей Россию считают противниками.
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