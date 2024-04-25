Лукашенко уличил Польшу и Прибалтику в создании угрозы для России и Белоруссии | 360°

25 апреля 2024, 11:41
Лукашенко уличил Польшу и Прибалтику в создании угрозы для России и Белоруссии
Лукашенко: на территории Польши и Прибалтики готовят атаки на восток
Польша и прибалтийские государства отдали свою территорию для создания опорных пунктов с целью последующих атак на восток. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании, которое проходит в Минске. Его слова привело РИА «Новости».
«Запад рассматривает Европейский регион как потенциальный театр военных действий, на котором противником для него являются РФ и Белоруссия», — сказал он.
Реклама
Лукашенко подчеркнул, что в Польше военнослужащие под предлогом усиления охраны границ решают разведывательные и диверсионные задачи. Но Польше не стоит ждать агрессивных действий со стороны Белоруссии, заметил глава республики.
Власти Белоруссии по итогам ВНС могут принять новую военную доктрину и выработать подход по обеспечению национальной безопасности.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия разместила на территории республики тактическое ядерное оружие. Аналогичное оружие находится в Европе.
Белоруссия
Польша
Реклама
Реклама