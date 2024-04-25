Лукашенко уличил Польшу и Прибалтику в создании угрозы для России и Белоруссии | 360°

Мир 25 апреля 2024, 11:41 Лукашенко уличил Польшу и Прибалтику в создании угрозы для России и Белоруссии Лукашенко: на территории Польши и Прибалтики готовят атаки на восток РИА «Новости»

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Польша и прибалтийские государства отдали свою территорию для создания опорных пунктов с целью последующих атак на восток. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании, которое проходит в Минске. Его слова привело РИА «Новости».

«Запад рассматривает Европейский регион как потенциальный театр военных действий, на котором противником для него являются РФ и Белоруссия», — сказал он.

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Лукашенко подчеркнул, что в Польше военнослужащие под предлогом усиления охраны границ решают разведывательные и диверсионные задачи. Но Польше не стоит ждать агрессивных действий со стороны Белоруссии, заметил глава республики.

Власти Белоруссии по итогам ВНС могут принять новую военную доктрину и выработать подход по обеспечению национальной безопасности.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия разместила на территории республики тактическое ядерное оружие. Аналогичное оружие находится в Европе.